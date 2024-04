Helnwein: Letztes Bild wird bald abgehängt

Nur noch ein Bild ist von den drei Aufreger-Kunstwerken, die Gottfried Helnwein in Gmunden am Stadttheater und am Rathaus aufhängte, geblieben. Und das kommt nun auch demnächst weg, wie die „Krone“ erfuhr. Aber Helnwein bleibt der Traunseestadt treu, denn er hat dort heuer noch was vor.