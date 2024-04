Frankreich: Nächster Orca stirbt in Freizeitpark

Innerhalb von zwei Monaten sind im größten Meeresfreizeitpark Europas zwei Killerwale gestorben. Wie das Marineland Antibes in Frankreich am Freitag mitteilte, starb Orca „Inouk“ nachdem er ein Metallteil verschluckt hatte. Wenige Monate zuvor war Schwertwal-Männchen „Moana“ an einer Blutvergiftung gestorben. Die Todesfälle befeuern einmal mehr die Diskussion um Meeressäuger, die zu Vergnügungszwecken in Gefangenschaft leben müssen.