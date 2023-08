„Einsamster Orca der Welt“ stirbt in Miami

Abgesehen von den SeaWorld-Orcas war „Lolitas“ Leben wohl das bekannteste Schicksal von Schwertwalen in Gefangenschaft. Als „einsamster Orca der Welt“ machte sie immer wieder Schlagzeilen. 53 Jahre lang lebte sie in einem viel zu kleinen Becken, davon über 30 Jahre ganz alleine. Nun hätte die Wal-Dame in ein Freilassungsprogramm gebracht werden sollen - doch sie starb am Freitag in Miami.