30.000 Fans: Polizei rüstet sich für Cup-Finale

Bei einem Final-Duell Red Bull Salzburg gegen DSV Leoben wären die Organisatoren und die Sicherheitskräfte wohl etwas entspannter. So kann man aber von einem neuerlichen Gipfeltreffen von 30.000 Heißblut-Fans am Wörthersee ausgehen. Im Vorjahr waren an die 1000 Beamte aus ganz Österreich in Klagenfurt im Einsatz – von Cobra, WEGA, der Einsatzeinheit, Diensthunden bis hin zu Hubschraubern und Drohnen.