Hund von Leine entrissen, Frau mehrfach gebissen

In beide Unterschenkel und in die rechte Hand wurde eine 59-jährige Spaziergängerin in Villach-Land von einem Hund gebissen. Die Attacke passierte Samstagvormittag. Eine 26-Jährige war mit ihrem Vierbeiner auf einer Wiese beim Spazieren. „Der Hund wurde an der Leine geführt, habe sich jedoch unerwartet für die Hundebesitzerin losgerissen und die entgegenkommende Frau angegriffen“, heißt es von Seiten der Polizei. „Die Hundehalterin konnte das Tier in der Folge unter Kontrolle bringen und ordnungsgemäß sichern.“