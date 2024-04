„Ein schiacher Moment – ich fühlte mich hilflos“

Anfang Mai 2023 zog sich die Vöcklabrucker Fußball-Proette Laura Wienroither im Champions-League-Semifinale gegen Wolfsburg einen Kreuzbandriss zu – was eine zehnmonatige Zwangspause inklusive OP und Rehabilitation bedeutete. Seit Montag bereitete sie sich im Dilly Resort von Windischgarsten mit der österreichischen Frauen-Nationalmannschaft auf den heutigen Kracher in der EM-Qualifikation gegen Deutschland in der Linzer Raiffeisen-Arena vor. Ein Comeback gleich gegen den prominenten Lieblingsnachbarn – überwiegt da die Vorfreude, oder ist der Respekt groß?