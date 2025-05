Das erwartet uns im großen Finale in München

Alles zum Champions-League-Finale in München. Warum Paris Saint-Germain und Inter Mailand das erste Mal überhaupt in einem Pflichtspiel aufeinandertreffen, das Goalie-Duell Donnarumma gegen Sommer entscheidend sein könnte und welch unglaubliche Defensiv-Statistik die „Nerazzuri“ in der heurigen Saison der Königsklasse aufweisen.