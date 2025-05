OÖ ist Schlusslicht beim Schutz von Agrarflächen

Kein Schutz vor Verbauung in OÖ

Basierend auf dieser Studie hat die Umweltorganisation Greenpeace nun eine Analyse veröffentlicht, mit der sie die diesbezüglichen Bemühungen der Bundesländer einzuordnen versucht. Aus heimischer Sicht fällt das Ergebnis ernüchternd aus: Oberösterreich bilde – gemeinsam mit Kärnten – das „Schlusslicht im Bundesländervergleich“, urteilt Greenpeace. Es mangle hier „sowohl an flächendeckenden Ausweisungen als auch an einem effektiven Schutz vor Verbauung“ – wohingegen etwa im Burgenland, in der Steiermark, in Tirol, Niederösterreich und Wien bereits flächendeckend geschützte Landwirtschaftsflächen ausgewiesen seien.