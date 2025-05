Braunaus Stadtchef hält an „braunen Flecken“ fest

Man glaubt es kaum: In Adolf Hitlers Geburtsstadt Braunau sind immer noch drei öffentliche Verkehrsflächen nach fanatischen Nationalsozialisten benannt. Eine mehr als fragwürdige Ehrerbietung, die der ÖVP-Bürgermeister offenbar vorerst nicht antasten will. Seit Monaten ebbt die Kritik an seinem irrationalen Festhalten an den braunen Namenspatronen, das dem Ruf seiner Stadt alles andere als zuträglich ist, nicht ab.