Filmemacherinnen loten Beziehung zum Vater aus

Was soll man tun als Tochter, wenn man spürt, dass sich in der Beziehung zum Vater eine gewisse Entfremdung einstellt? Die Grazer Filmemacherin Lisa Hasenhütl hat sich entschieden, ihren Vater, einen leidenschaftlichen Erfinder, mit der Kamera zu begleiten. „Er hat neben seinem Job immer ausgefallene Projekte verfolgt, in der Hoffnung, mit einem davon erfolgreich zu sein“, erzählt sie. Als er sich für ein Drachenbootrennen auf der Mur vorbereitet, ist die Tochter mit der Kamera dabei und verwickelt ihn immer wieder in Gespräche über das Leben und ihre Beziehung. Ihre Hoffnung: „Ich wollte ihm so nicht nur näherzukommen, sondern bei ihm auch Interesse für meine Arbeit als Filmemacherin wecken“, erzählt sie.Ob der Versuch erfolgreich war? Darüber erzählt sie in der 40-minütigen Doku „Von Drachen und Hasen“ humorvoll und klug.