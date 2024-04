Ein großer Kassierer | Ein großes Herz

Ein großes Herz! Eigenlob – darf auch einmal sein, wenn es so angebracht ist wie heute. Noch dazu handelt es sich um eine positive Nachricht in Zeiten der täglich hereinprasselnden Hiobsbotschaften. Nun denn: Laut den jetzt veröffentlichten Ergebnissen der von allen heimischen Verlagshäusern getragenen Media-Analyse, die alle sechs Monate auf Basis von mehr als 15.000 Interviews einen Überblick über die Stärken, aber auch Schwächen in der heimischen Medienwelt gibt, lesen mehr als 1,7 Millionen Österreicher täglich die „Krone“ – womit wir fast ein Viertel der heimischen Bevölkerung erreichen. Insgesamt geben die klassischen heimischen Medien, obwohl die Herausforderungen immer größer und gleichzeitig die Abgesänge immer lauter werden ein kräftiges Lebenszeichen, wobei die „Krone“ einmal mehr klar den Ton angibt. Wir liegen in mehreren Bundesländern an der Spitze, in anderen pirschen wir uns heran. An Sonntagen lesen mehr als zwei Millionen Österreicher unsere Ausgaben inklusive „Krone bunt“. Bei den Online-Nachrichtenportalen dürfen wir uns mit krone.at auch über Platz 1 (ÖWA Februar 2024) freuen. Und die erstmals von der Media-Analyse erhobene crossmediale Reichweite beschert der „Krone“ täglich 2.169.000 Leser! Diese positive Resonanz bei den Österreichern bestärkt uns auf unserem Kurs: bester, unabhängiger, menschlicher Journalismus – mit einem großen „Krone“-Herz für die Menschen im Land.