Sehen wir jetzt eine Nova aus dem 13. Jahrhundert?

Der große ist ein Roter Riese, mehrere Male größer als unsere Sonne und „kühler“. Keine 6000 Grad, sondern die Hälfte oder weniger. Der kleine verkörpert das andere Extrem, ein Weißer Zwerg. Er hat etwa die Masse der Sonne, ist aber nur so groß wie die Erde. Er ist also ziemlich „dicht“ – in einem Kubikzentimeter stecken zehn Tonnen! Wie können zwei so verschiedene Sterne so nahe beieinander sein?