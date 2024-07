Fahrgast ging auf Taxler los

Dass mit ihm nicht gut Kirschen essen ist, vor allem, wenn er wieder einmal zu tief ins Glas geschaut hat, hat der bislang in der Schweiz wohnhafte Angeklagte schon öfters bewiesen. Im Strafregister der Eidgenossen brachte er es bislang auf sechs Einträge. Mit der Verurteilung am Donnerstag am LG Feldkirch „glänzt“ der Arbeitslose nun auch mit zwei Vorstrafen in Österreich.