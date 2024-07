Die verlorene Tochter kehrt heim ins Rheindorf

Am Samstag (13.30) steigt in Altach ein erstes Highlight der Saison. In der Vorbereitung kommt es zum Aufeinandertreffen der SC Freiburg-Damen und den Rheindörflerinnen. Ganz besonders im Fokus steht eine, die bis Ende 2023 in Vorarlberg gespielt hat und jetzt für die Breisgauerinnen auf Torjagd geht.