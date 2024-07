„Frontaler“ auf Schnellstraße mit fünf Verletzten

Die vier Familienmitglieder dürften jede Menge Schutzengel gehabt haben und wurden laut erster Einschätzungen der Notärzte vor Ort vermutlich nur leicht verletzt. Sie wurden allesamt mit der Rettung in das Landeskrankenhaus nach Bludenz eingeliefert. An beiden Autos sowie am Wohnwagen entstand Totalschaden. Zudem wurde eine Leitschiene beschädigt.