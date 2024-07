Kopfsprung in den Bodensee endet im Krankenhaus

Am Donnerstag gegen 19.35 Uhr sprang der 47-jährige Mann beim Fußacher „Salzmann-Hafen“ von einem Boot per Kopfsprung in den Bodensee. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei dürfte der See an dieser Stelle nur 2,2 Meter tief gewesen sein. Die Folge: Der Mann dürfte mit der Stirn am Grund aufgeschlagen sein.