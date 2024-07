Bursch bedrohte Van der Bellen & Nehammer mit Tod

„Würde nie einen Mord begehen“

In seiner Einvernahme gesteht er zunächst nur die Nachricht an Nehammer. Das änderte sich allerdings im Prozess am Freitag, wo er endlich zugibt, auch der Verfasser der Morddrohung an Van der Bellen gewesen zu sein. Zu seiner Entschuldigung führt er die damalige Alkoholisierung ins Treffen und ergänzt: „Die Morddrohungen habe ich natürlich nicht ernst gemeint. Ich würde nie einen Mord begehen.“ Insofern tue es ihm leid, was er getan habe.