Auf Lustenau wartet heute Moussa Dembele

Der Salzburger Dembele

Wer die Kaderliste des Gegners durchschaut, stößt auch auf einen gewissen Moussa Dembele. Aber freilich handelt es sich dabei nicht um jenen Moussa Dembele, der einst im Nachwuchs von Paris St. Germain groß wurde und später über Fulham und Celtic Glasgow zu Olympique Lyon wechselte, wo er in der Saison 2021/22 in 30 Ligue-1-Spielen gleich 21 Tore machte und seinen Marktwert zwischenzeitlich auf bis zu 50 Millionen Euro in die Höhe schraubte. Dieser Moussa Dembele spielt aktuell in Saudi-Arabien bei Al-Ettifaq.

Wals-Grünaus Moussa David Dembele begann seine Karriere im Verein, wechselte später in die Red Bull-Akademie, war auch Teil der ÖFB-U16- und U17-Teams und kam nach einem Auslandsjahr in Köln im Juli 2019 wieder zurück nach Wals-Grünau.