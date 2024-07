Zwei Gipfelerlebnisse auf einen Streich

Ansonsten ist die Hütte nach der Fahrt mit dem Sessellift in gut 20 Minuten erreicht. Dann geht die Tour erst richtig los. Direkt gegenüber des Hauseingangs führt ein schmaler Steig (blau-weiße Markierung) über den Fels – diesem folgt man. Hin und wieder muss man über größere Steinbrocken klettern, aber an und für sich ist der Weg gut zu bewältigen. In einer knappen Dreiviertelstunde ist dann der erste Gipfel, das Kreuzjoch (2395 Meter), erreicht. Der Bereich um das Gipfelkreuz ist schmal und bietet nicht allzu viel Platz für eine Rast, aber die Aussicht hinab ins Tal ist grandios.Vom Kreuzjoch steigt man danach ab zur Bergstation der Panorama-Bahn (nur Winterbetrieb), von dort folgt man der Ausschilderung in Richtung Zamangspitze (2386 Meter), welche in einiger Entfernung bereits zu sehen ist.