Fast 1000 Bikes in Vorarlberg gestohlen

Positiv ist, dass an den großen Mobilitätsdrehscheiben Vorarlbergs das Angebot an Fahrrad-Abstellplätzen sukzessive ausgebaut wird – unter anderem in Form diebstahlsicherer Boxen. „Immer mehr nutzen das Fahrrad als Verkehrsmittel. Umso wichtiger ist es, auch mehr Parkplätze für Fahrräder zu schaffen“, betont Christian Gratzer, Sprecher des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ).