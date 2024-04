Mit 27 Jahren: Nächster Rücktritt im ÖSV-Lager

„Erfolg ist, zu wissen, dass man alles gegeben hat und mit einem ruhigen Gewissen ins Bett gehen kann, weil man sein kleines Ich so unglaublich stolz gemacht hat“, schreibt Mair in ihrem emotionalen Instagram-Posting. „Danke fürs Skifahren, für all die glücklichen Momente des Erfolgs und der Erfüllung. Aber noch mehr danke ich dir dafür, dass du mich durch Tiefpunkte geführt hast, mich stark und weiser gemacht hast und dass du mir viele lehrreiche Perspektiven des Lebens und der Menschen gezeigt hast.“