„Feuer ist erloschen“: Karriereende mit 26 Jahren

Mit diesen Worten gab Elisa Mörzinger am Mittwoch auf Instagram überraschend ihr Karierende bekannt. Mit gerade einmal 26 Jahren stellt die Mühlviertlerin ihre Skier in die Ecke. „Es war eine unglaubliche Zeit, aber jetzt bin ich bereit für etwas Neues“, so Mörzinger, die am 26. Oktober 2019 in Sölden ihr Weltcup-Debüt gefeiert hatte.