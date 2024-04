Salieri-Kugeln rollen gegen Klassik-Tataren

Man merkt, dass Antonio Salieri ein absoluter Unterhaltungs- und Theaterprofi ist„, sagt Martin G. Berger. Der Deutsche hat in Wien 2019 schon „Powder Her Face“ von Thomas Adès erfolgreich für die Volksoper inszeniert. Für die letzte Produktion im Theater an der Wien-Ausweichquartier im MQ bringt er „Kublai Khan“ auf die Bühne. Eine Ausgrabung, die Salieri-Spezialist und Dirigent Christophe Rousset ausgesucht hat.