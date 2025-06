Ursula Strauss ist „Die eingebildete Kranke“

Warum das Stück so zeitlos ist? „Weil das Leben nicht ohne den Tod auskommt!“, sagt Ursula Strauss, „auf dem Weg dorthin gibt es zahlreiche Wehwehchen, Krankheiten und Unwägbarkeiten. Das war und wird immer so sein. Es geht um die Angst vor der eigenen Endlichkeit. Wann müssen wir Abschied nehmen? Selbst von dieser Welt, von lieb gewonnenen Wegbegleitern oder Menschen, die wir lieben und ohne die wir uns ein Leben gar nicht vorstellen können. Und das ist das, was das Stück so zeitlos macht: Es geht um das Elementarste, das es gibt, die Kostbarkeit des Lebens“.