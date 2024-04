Psychiatrie am LKH Graz II wird weiter ausgebaut

Sonnenstrom vom Dach

Zehn Millionen Euro fließen in die Sanierung, die in einem Jahr abgeschlossen sein soll. Großes Augenmerk wird auch hier wieder auf Nachhaltigkeit gelegt: Am Dach entsteht eine Fotovoltaik-Anlage und durch Dämmung und neue Fenster wird der Heizwärmebedarf halbiert. Im Inneren soll eine möglichst harmonische Atmosphäre geschaffen werden: „Schöne Räume sind für uns Co-Therapeuten“, betont Michael Lehofer, ärztlicher Direktor am LKH Graz II Süd. So werden im Stationsbereich etwa die Fenster nicht mehr wie früher vergittert, sondern mit zusätzlichen, vorgelagerten Glasscheiben gesichert.