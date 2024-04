„Stasis: Bone Totem“: Horror-Abenteuer zum Klicken

In „Statis: Bone Totem“ schlüpfen Gamer in die Rolle von Mac und Charlie, Eheleuten und Geschäftspartnern, die auf den Weltmeeren ihren Unterhalt als Bergungscrew verdienen. Bei ihrer Arbeit stoßen die beiden auf eine verlassene Bohrinsel im Pazifischen Ozean, die laut Entwickler The Brotherhood ein „entsetzliches Geheimnis“ birgt.