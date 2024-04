Strafen-Hammer! Schicker hat einen Monat „Pause“

Gebracht hat das den Schwarzen allerdings herzlich wenig, denn die Liga griff durch. Aber nur gegen Sturm: So wurde Jon Stankovic für zwei Spiele aus dem Verkehr gezogen – Bullen-Kontrahent Gourna-Douath, der mit dem Raufhandel begonnen und sich den Ball geschnappt hatte, bekam auch zwei Spiele, aber eines bedingt. Wie Sturms Dimitri Lavalée. Wer in der Bestrafung – zum Unverständnis vieler – fehlt? Salzburgs Omer Solet! Dessen Würgegriff gegen den am Boden liegenden Stankovic wurde überhaupt nicht angeklagt.