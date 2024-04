Grabher muss weiter auf den Comeback-Sieg warten

Nachdem sich die Dornbirnerin vergangene Woche bei ihrem allerersten Turniereinsatz nach monatelanger Pause beim WTA125-Turnier in Antalya (Tur) der Deutschen Noma Noha Akugue in Runde eins mit 7:5, 5:7, 2:6 hatte geschlagen geben müssen, kassierte sie am Dienstag auch in Split eine Auftakt-Niederlage.