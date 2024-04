Mann (34) nach Sturz in Bachbett gefunden – tot

Tragischer Unfall in der Nacht auf Montag in Jochberg (Bezirk Kitzbühel): Ersten Informationen zufolge dürfte ein 34-jähriger Einheimischer in der Nacht rund drei Meter über eine steile Böschung gestürzt sein. Er dürfte an der Unfallstelle verstorben sein. Der leblose Mann wurde am Montagvormittag gefunden.