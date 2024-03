Engpässe: Taurus-Hersteller schlägt jetzt Alarm

Weltweit hohe Nachfrage

Da die Nachfrage bei Grundstoffen für Sprengstoffe weltweit hoch sei, bestünden derzeit Engpässe. „Es reicht aus, dass es sich lohnt, Lieferketten aufrechtzuerhalten, Testgeräte auf modernstem Stand zu halten und die Kompetenz der Beschäftigten zu bewahren.“ Fachkräfte gebe es in Deutschland jedenfalls, sagte Gottschild. Im vergangenen Jahr hätten sich etwa 400 Menschen pro Monat bei dem Rüstungskonzern beworben. Anfang dieses Jahres seien es bereits 800 Bewerbungen monatlich gewesen. Aktuell hat das Unternehmen etwa 1200 Beschäftigte in Deutschland. Weitere Standorte sind in Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien.