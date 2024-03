Sturmwarnung: Jetzt leuchtet fast ganzes Land rot

Aufgrund einer kräftigen Südströmung muss man in Österreich bis in viele Täler auch noch am Ostersonntag mit stürmischem Föhn rechnen. Wie bereits in den Tagen zuvor werden auch noch am Ende der Woche anhaltende warme Luftmassen aus Nordafrika sowie eine sehr hohe Konzentration an Saharastaub in unsere Richtung gelenkt.