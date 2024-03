Für Stefan Raab wird‘s knapp im Follower-Rennen

Raab deutete Comeback an

Und was für eines! Immerhin versprach der Entertainer seinem ehemaligen Show-Praktikanten in dem Video, das ihn – hauptsächlich von hinten – beim Angeln an einem einsamen Bergsee zeigt, dass er, sollte er die 9-Millionen-Follower-Grenze innerhalb von drei Tagen schaffen, „wieder was machen“ werde.