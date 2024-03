Reanimierter Bauer (74) im Krankenhaus gestorben

Ein trauriges Ende nahm am Samstag der Fall eines Landwirtes aus Eggelsberg. Der 74-Jährige war nach einem tragischen Arbeitsunfall am Freitag auf seinem Hof zunächst noch erfolgreich reanimiert und ins Krankenhaus geflogen worden. Die Verletzungen waren schlussendlich aber offenbar so schwer, dass der Patient am nächsten Tag im Spital starb.