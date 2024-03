Klassischer Osterschmaus: geschmorte Lammstelze

Am heutigen Ostersonntag zeigt Ihnen Haubenkoch Christoph Vogler vom Aelium, wie Sie eine geschmorte Lammstelze zubereiten. Zuerst wird das Fleisch ordentlich gewürzt und in heißem Fett angebraten. In den Rückstand von dem Braten lässt Vogler Wurzelgemüse dunkel anrösten und fügt danach Knoblauch und Zwiebel hinzu. Verfeinert wird das Ganze mit Tomatenmark. Mit Rotwein und Jus gießt der Chefkoch das Gemüse auf.