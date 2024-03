Lebenskraft des Osterfests

Optimismus, so hielt es der evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer fest, „ist eine Lebenskraft, eine Kraft der Hoffnung, wo andere resignierten, eine Kraft, den Kopf hochzuhalten, wenn alles fehlzuschlagen scheint, eine Kraft, Rückschläge zu ertragen, eine Kraft, die die Zukunft niemals dem Gegner lässt, sondern sie für sich in Anspruch nimmt“. Er, der Widerstandskämpfer gegen die Nazis, schrieb diese zutiefst positiven Worte in einem Militärgefängnis, nur wenige Jahre bevor er in einem KZ ermordet wurde. An einem der dunkelsten Orte, glaubte er unbeirrt an das Licht.