Das ist der neue Rekordmann in der Kärntner Liga

Matchwinner gegen Kraig

Und das zeigte er auch! Gegen Kraig avancierte Stoni in seinem 381. Match in der Kärntner Liga zum Matchwinner. Bereitete die 1:0-Führung von Mario Müller vor und besorgte nach Kothmaier-Eigentor den 2:1-Endstand. Damit hält der Klub bei fünf Siegen in Folge – Bestwert! Kein anderes Team konnte in der laufenden Saison mehr Siege am Stück feiern.