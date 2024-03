Grazer Innenstadt: Ab Sonntag fahren wieder Bims

Gute Nachrichten für alle, die in Graz auf die Öffis angewiesen sind. Nachdem zwei Gleisbaustellen – eine am Jakominiplatz und eine in Eggenberg – die Straßenbahnen in der Innenstadt eine Woche lang ausgebremst hatten, sind ab Sonntag wieder die Bims unterwegs. Ab 4.30 Uhr früh fahren alle Straßenbahnlinien wieder wie gewohnt. Ab Dienstag dann auch wieder im Normalfahrplan – wegen Ostern gilt bis dahin ja der Ferienfahrplan.