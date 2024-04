Künftig keine Leere mehr hinterm Postbus-Steuer

Eine weitere Idee setzt international an: In diesem Winter zum Beispiel saßen zehn Spanier hinter dem Steuer von Skibussen. Im Sommer lenken sie in ihrer Heimat Reisebusse, im Winter hatten sie bislang keine Arbeit. In der Werkstatt beschäftigt Postbus außerdem neun Mechaniker aus Tunesien. „Da muss man sich natürlich um Unterkunft, Integration etc. kümmern. Das ist uns geglückt“, ist Gehri stolz. Er weiß, dass es für die Mitarbeiter Angebote braucht – zum Beispiel mit Zuschlägen fürs Nacht- oder Skibus-Lenken.