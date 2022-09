Postbus will Quereinsteiger als Lenker begeistern

Neue Busfahrer sind bei der Tiroler Postbus AG heiß begehrt. Bei der Suche nach Personal setzt das Unternehmen nun auf attraktive Angebote für Neulinge in der Branche, um in der aktuellen Arbeitsmarktsituation bestehen zu können. Am Dienstag informierte sie dazu bei einem Karrieretag in Innsbruck. Zu dessen Abschluss durften die Interessierten selbst am Bussitz Platz nehmen.