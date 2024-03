„Girls Day“: Politik soll weiblicher werden

In Niederösterreich liegt der Frauenanteil im Bürgermeister-Amt bei lediglich 14 Prozent. Oft sei die Hemmschwelle bei Frauen zu groß, um den Schritt in die Politik zu wagen, betont Silke Dammerer, Landesobfrau der ÖVP Frauen. Aus diesem Grund starten die ÖVP-Frauen anlässlich des „Girls Day“ am 25. April die Aktion „Girls in Politics“ und laden junge Frauen und Mädchen dazu ein, einen Tag lang Bürgermeisterinnen und Bürgermeister bei ihrer Arbeit in der Gemeindepolitik zu begleiten.