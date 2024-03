„Bauer hetzte Hund auf meinen achtjährigen Sohn“

Bub will Befehl an den Hund gehört haben

Dann die Eskalation: Plötzlich sei der Altbauer erschienen, er habe zu schimpfen begonnen und soll seinen Border-Collie-Mischling auf den Achtjährigen gehetzt haben. Mit dem Befehl „auf ihn“, wie das Kind später schilderte. „Zum Glück wurde er nicht verletzt, der Hund erwischte ihn nur an der Hose“, so die Mutter.