Schläge durch eigenen Sohn: „Nie ein guter Mensch“

Einblick in das wohl mehr als zerrüttete Familienleben liefert die Mutter des 18-Jährigen aber umso detaillierter. Ein großes Thema wäre auch Geld gewesen: „Er kommt in der Nacht und klopft an die Tür und schreit: Gib mir Geld! Gib mir Geld!“ Mehrmals wäre auch die Polizei schon angerückt, auch die Hausverwaltung beschwerte sich bereits.