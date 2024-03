Paketzusteller unter eigenem Wagen eingeklemmt

Weil er ein Paket zustellen wollte, stellte ein 35-jähriger Paketlieferant sein Fahrzeug in der Hauseinfahrt des 31-jährigen Empfängers in der Gemeinde Preitenegg ab. Beim Öffnen der Schiebetür ereignete sich der Unfall. „Der Lieferwagen rollte plötzlich rückwärts und erfasst den Mann am rechten Bein“, berichtet die Polizei. „Das Fahrzeug blieb kurz darauf auf einer steilen Böschung zum Stillstand, weil es mit der Bodenplatte aufsaß.“