Neos zu Volksbefragung: „Hürden unüberwindbar“

FPÖ-Forderung fruchtete

Wie berichtet, wurde dank einer Initiative der Tiroler FPÖ publik, dass vor allem im Bereich „Unter Drogen im Straßenverkehr“ in Tirol eine unglaubliche Entwicklung im Gange ist. Daraufhin stellte die Partei Forderungen an die Landesregierung – mit Erfolg. „Die Landesregierung fordert das Innenministerium auf, im innerorganisatorischen Bereich die Landespolizeidirektion Tirol bestmöglich zu unterstützen, um die positive Entwicklung im Vollzugsbereich ‘Drogen im Straßenverkehr’ aufrechtzuerhalten“, heißt es in der beim März-Landtag beschlossenen Entschließung. Und weiter: „Die Landesregierung wird ersucht, die Verfügbarkeit von Ärzten für Untersuchungen gemäß §5 StVO auch im Bereich der Bezirkshauptmannschaften sicherzustellen.“