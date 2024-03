Das sagen Touristiker aus Tirol zum „Rülps-Video“

Frank Kostner, Hotelier aus Alpbach

„Ich frage mich, was unter einem isolierten Test zu verstehen ist, insbesondere in einer Zeit, in der wir alle wissen, dass Inhalte in Windeseile geteilt werden können. Wie konnte ein Video, das bereits 2022 produziert wurde und an dem die Tirol Werbung angeblich keine Rechte besaß, zwei Jahre später, 2024, für einen solchen Test verwendet werden? Diese Frage bedarf einer dringenden und transparenten Klärung, wie alle vorangegangenen Fehltritte der Tirol Werbung seit dem Antritt von Karin Seiler.“