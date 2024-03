„Peinlicher als das Video kann Werbung kaum sein“

„Handelnden Personen gegen Tourismusprofis austauschen“

Die FPÖ hingegen legt nach. „Ich frage mich, welche Qualifikation Karin Seiler, GF der Tirol Werbung, mit sich bringt, dass sie eine derartig hohe Position in der Tirol Werbung bekleiden kann. Es ist nicht die erste peinliche Entgleisung in der Markenkommunikation nach außen, die Josef Margreiter in seinen zuständigen Ressorts zu verantworten hat. LR Mario Gerber ist jedenfalls gefordert, die Tirol Werbung endlich auf stabile und profunde Beine zu stellen. Dazu gehört auch, die handelnden Personen in der Chefetage gegen Tourismusprofis auszutauschen“, so FP-Tourismussprecher LA Alexander Gamper.