„Rülps-Affäre“: Jetzt schaltet sich Landesrat ein!

Es ist ein Video, das nie in die Öffentlichkeit gelangen sollte, und dennoch „versehentlich“ im Web landete. Was folgte, war eine Welle der Empörung – unter Touristikern und auch in der Politik. In die „Rülps-Affäre“ schaltete sich nun auch Tirols Tourismuslandesrat Mario Gerber ein, der volle Aufklärung fordert.