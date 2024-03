Der Kampf gegen Fischotter legt jetzt an Härte zu

Mehr als 1000 Fischotter in Niederösterreich

Im Vorjahr gab es in NÖ angeblich 1085 Fischotter – davon etwa ein Drittel in der alpinen Region. Rosenkranz stellt klar, dass die Tiere nicht bedingungslos geschützt sind: Denn 50 Tiere dürfen pro Jahr maximal entnommen werden. Mink, Graureiher und Kormoran würden zudem in die Zuständigkeit der Jäger fallen und auch da gäbe es klare Entnahmeregelungen.