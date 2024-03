Meghan will Hunde-Shampoo & Hühnerfutter verkaufen

Eine Quelle verriet: „Sie arbeitet seit über einem Jahr daran und es sind all die Dinge, die ihr am Herzen liegen – all die Dinge, für die sie eine Leidenschaft hat“. Auch für Körper und Geist möchte Herzogin Meghan etwas Gutes tun, soll neben Tierartikeln auch Duftöle, Duftstäbchendiffusoren, Weihrauch und Yogamatten vertreiben. Für einen gut sortierten Schreibtisch gibt es im Online-Shop auch Notizkarten, Brieföffner und Schreibwarensets.