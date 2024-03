Schritt für Schritt auf den Spuren besserer Tage

Aufbruchstimmung im gesamten Umfeld

Kühbauer spürt Aufbruchstimmung im gesamten Umfeld, die ihn an die Anfangszeiten des SVM-Aufstiegs erinnert, „als wir in 2. Liga Mitte, später in der Landesliga und dann in der Ostliga Meister wurden.“ Wo er jeweils als Abwehrchef mit von der Partie gewesen ist. Dass es nächste Saison in der Burgenlandliga nicht mehr in dieser Tonart weiter gehen könne, „ist allen im Verein klar – aber wir werden auch dort ohne Legionäre auskommen, uns wieder gezielt bzw. klug verstärken und wollen vorne mitspielen.“